Залужний вручив Епіфанію нагрудний знак "За сприяння війську". А ПЦУ відзначила Головнокомандувача орденом Юрія Побідоносця
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний під час зустрічі з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм вручив йому нагрудний знак "За сприяння війську", повідомляє Генштаб, інформує УНН.
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"Головнокомандувач ЗС України та генерал Валерій Залужний вручив нагрудний знак "За сприяння війську" предстоятелю Православна Церква України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що сили оборони України здобули багато перемог над російськими загарбниками.
"Бог і правда на нашому боці, тому Україна переможе. Ми вже досягли багатьох перемог, зруйнувавши плани кремлівського тирана швидко підкорити нас. Ми згуртували навколо себе десятки країн, цивілізований світ, людей доброї волі, які разом з нами протистоять російському тирану і його терору", - сказав Залужний.
Своєю чергою митрополит Епіфаній вручив генералу Залужному орден святого Юрія Побідоносця і сказав, що головнокомандувач ЗСУ для багатьох українців став справжньою легендою, героєм, вправним воєначальником.
"З щирою вдячністю отримав з рук Головнокомандувача ЗСУ нагрудний знак "За сприяння війську". Також від повноти нашої Церкви вручив Валерію Залужному орден святого Юрія Переможця – святого, який знаний як переможець зла, неправди, людської люті, помічник у боротьбі з силами темряви. Він як Головнокомандувач Збройних Сил України впевнено стоїть на чолі нашого війська, наших захисників, які воюють зі злом та пітьмою", - сказав Епіфаній.
Доповнення
Очільник Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що було зроблено вагомий крок для повернення української молитви до Києво-Печерської Лаври.