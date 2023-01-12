Залужный стал политиком номер два в Украине - опрос

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«Отвечая на вопрос «Какого украинского политического деятеля Вы бы назвали Политиком 2022 года?», 59% опрошенных назвали Владимира Зеленского. После избрания на пост Президента в 2019 году В. Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации «Политик года»: в 2019 г. его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020-м — 15%, в 2021-м — 17%», - говорится в результатах опроса.

Сообщается, что на втором месте по частоте называния — Валерий Залужный (10%). По 2% опрошенных назвали Алексея Арестовича, Петра Порошенко и Дмитрия Кулебу, по 1% — Михаила Подоляка и Сергея Притулу.

Отмечается, что политиком года-2022 Зеленского назвали большинство опрошенных во всех регионах: 66,5% на Юге, 61% — в Центральном регионе, 57% — на Западе и 55% — на Востоке страны. Чаще его называют женщины (62%), чем мужчины (55%).

Представители младших возрастных групп чаще, чем люди среднего и старшего возраста: 68% среди тех, кому меньше 30 лет, 63% — среди тех, кому от 30 до 39 лет, и от 54% до 56% в средних и старших возрастных группах.

«Среди тех, кто дома разговаривает преимущественно на украинском языке, В. Зеленского политиком года назвали 60%, среди тех, кто преимущественно разговаривает на русском — 55%. Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они называют В.Зеленского — от 54% среди тех, кто отвечает, что его семья «едва сводит концы с концами», до 63% среди тех, кто отвечает, что «живет обеспечено», - отмечается в сообщении.

Добавим

Опрос проводился методом face-to-face. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Дополнение

Последние кризисы, в частности война россии против Украины, укрепляют поддержку европейцами Евросоюза: 62% считают, что членство в ЕС это хорошо, свидетельствуют данные последнего Евробарометра.