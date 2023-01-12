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Залужний став політиком номер два в Україні – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний посів друге місце в опитуванні про політика 2022 року. Першим став Президент України Володимир Зеленський. Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова, яке було проведено з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року, передає УНН.

Залужний став політиком номер два в Україні – опитування

Цитата

«Відповідаючи на запитання «Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2022 року?», 59% опитаних назвали Володимира Зеленського. Після обрання на посаду Президента у 2019 році В. Зеленський щороку очолював рейтинги у номінації «Політик року»: у 2019 р. його назвали в такій якості 46% опитаних громадян України, у 2020-у — 15%, у 2021-у — 17%», - йдеться в результатах опитування.

Повідомляється, що на другому місці за частотою називання — Валерій Залужний (10%). По 2% опитаних назвали Олексія Арестовича, Петра Порошенка та Дмитра Кулебу, по 1% — Михайла Подоляка та Сергія Притулу.

Зазначається, що політиком року-2022 Зеленського назвали більшість опитаних у всіх регіонах: 66,5% на Півдні, 61% — у Центральному регіоні, 57% — на Заході та 55% — на Сході країни. Частіше його називають жінки (62%), ніж чоловіки (55%).

Представники молодших вікових груп частіше, ніж люди середнього та старшого віку: 68% серед тих, кому менше 30 років, 63% — серед тих, кому від 30 до 39 років, і від 54% до 56% в середніх та старших вікових групах.

«Серед тих, хто вдома розмовляє переважно українською мовою, В. Зеленського політиком року назвали 60%, серед тих, хто переважно розмовляє російською — 55%. Чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони називають В.Зеленського — від 54% серед тих, хто відповідає, що його родина «ледве зводить кінці з кінцями», до 63% серед тих, хто відповідає, що «живе забезпечено», - зазначається в повідомленні.

Додамо

Опитування проводилося методом face-to-face. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Доповнення

Останні кризи, зокрема війна росії проти України, зміцнюють підтримку європейцями Євросоюзу: 62% вважають, що членство в ЄС це добре, свідчать дані останнього Євробарометру.

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