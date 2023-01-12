Останні кризи разом з війною рф проти України зміцнюють підтримку європейцями ЄС - дослідження

Це один із найвищих результатів за всю історію з 2007 року.

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"Недавні кризи і особливо війна росії проти України посилюють підтримку громадянами Європейського Союзу: 62% вважають членство в ЄС "хорошою річчю", що є одним із найвищих результатів за всю історію з 2007 року. Дві третини опитаних громадян Європи (66%) вважають за важливе членство своєї країни в ЄС, а 72% вважають, що членство в ЄС принесло користь їхній країні", - ідеться у результатах дослідження.

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У цьому контексті "мир" повертається у свідомість громадян як одна з основних та основоположних причин ЄС: 36% європейців вважають, що внесок Європейського Союзу у підтримання миру та зміцнення безпеки є головною перевагою членства в ЄС, зростання на 6 пунктів проти осені 2021 року.

В останньому огляді Євробарометру від Європейського парламенту, опублікованому сьогодні, також вказується, що європейці стурбовані кризою вартості життя та очікують на додаткові заходи ЄС.

Зростання вартості життя є найсерйознішою проблемою для 93% європейців, за якою слідує загроза бідності та соціальної ізоляції (82%).

Громадяни очікують, що ЄС продовжить роботу над рішеннями для пом'якшення наслідків послідовних криз.

Останні кризи, зокрема війна Росії проти України, зміцнюють підтримку громадянами Євросоюзу: 62% вважають, що членство в ЄС це добре - свідчать дані останнього Євробарометру.

Це один із найвищих результатів за всю історію з 2007 року.

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Доповнення

Дослідження Євробарометру проводилося Kantar з 12 жовтня по 7 листопада у всіх 27 державах-членах ЄС. Опитування проводилося у форматі віч-на-віч з додатковим використанням відеоінтерв'ю (CAVI) у Чехії та Данії. Усього було проведено 26 431 інтерв'ю. Результати ЄС були зважені відповідно до чисельності населення кожної країни.