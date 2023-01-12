Последние кризисы вместе с войной рф против Украины укрепляют поддержку европейцами ЕС - исследование

Это один из самых высоких результатов за всю историю с 2007 года.

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"Недавние кризисы и особенно война россии против Украины усиливают поддержку гражданами Европейского Союза: 62% считают членство в ЕС "хорошей вещью", что является одним из самых высоких результатов за всю историю с 2007 года. Две трети опрошенных граждан Европы (66%) считают важным членство своей страны в ЕС, а 72% считают, что членство в ЕС принесло пользу их стране", - говорится в результатах исследования.

Детали

В этом контексте "мир" возвращается в сознание граждан как одна из основных и основополагающих причин ЕС: 36% европейцев считают, что вклад Европейского Союза в поддержание мира и укрепление безопасности является главным преимуществом членства в ЕС, рост на 6 пунктов по сравнению с осенью 2021 года.

В последнем обзоре Евробарометра от Европейского парламента, опубликованном сегодня, также указывается, что европейцы обеспокоены кризисом стоимости жизни и ожидают дополнительных мер ЕС.

Рост стоимости жизни является самой серьезной проблемой для 93% европейцев, за которой следует угроза бедности и социальной изоляции (82%).

Граждане ожидают, что ЕС продолжит работу над решениями для смягчения последствий кризисов, что идут один за одним.

Последние кризисы, в частности война России против Украины, укрепляют поддержку гражданами Евросоюза: 62% считают, что членство в ЕС это хорошо - свидетельствуют данные последнего Евробарометра.

Это один из самых высоких результатов за всю историю с 2007 года.

Детали (EN)https://t.co/rxKSaMBb6G pic.twitter.com/wgcb6PuDaT

Дополнение

Исследование Евробарометра проводилось Kantar с 12 октября по 7 ноября во всех 27 государствах-членах ЕС. Опрос проводился в формате с глазу на глаз с дополнительным использованием видеоинтервью (CAVI) в Чехии и Дании. Всего было проведено 26 431 интервью. Результаты ЕС были взвешены в соответствии с численностью населения каждой страны.