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Закрытие авиасообщения с Беларусью: скольким пассажирам придется искать альтернативу полетам из Украины

Киев • УНН

 • 27850 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Только за неделю пассажиропоток с Беларусью в украинских аэропортах достигал 6 000 человек. Об этом в комментарии УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Закрытие авиасообщения с Беларусью: скольким пассажирам придется искать альтернативу полетам из Украины

Цитата:

"Как известно, правительство сегодня анонсировало прекращение авиационного сообщения с Беларусью. Это решение должно вступить с 00:00 26 мая, то есть с этой ночи. Если говорить об авиационном сообщении, то оформление граждан на направлении Беларуси или из Беларуси авиационным транспортом происходит в аэропортах Борисполь, Жуляны, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье. При этом в двух последних рейсы совершаются несколько раз в неделю, а через остальные - ежедневно", - отметил Демченко.

"Если говорить о пассажиропотоке, то могу озвучить за последнюю неделю, с 17 по 24 мая, на этих рейсах было оформлено около 6 000 человек. Это и иностранцы, и граждане Украины", - сообщил пресс-секретарь.

Детали

Так, по словам собеседника, наибольший поток пассажиров происходит через столичные аэропорты: из 6 тыс. это около 4,5 тыс. человек. Еще незначительное количество граждан путешествует через аэропорты Запорожья и Харькова.

Что касается пассажиропотока непосредственно на границе с Беларусью через наземные пункты пропуска на общем участке границы, то, по данным ГПСУ, за 4 месяца было оформлено чуть более 190 тыс. человек - как на въезд, так и на выезд. А в 2020 году в целом - 1 млн 800 тыс. человек.

Что было ранее

По решению правительства, Украина останавливает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

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