Закриття авіасполучення з Білоруссю: скільком пасажирам доведеться шукати альтернативу польотам з України

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“Як відомо, уряд сьогодні анонсував припинення авіаційного сполучення з Білоруссю. Це рішення має вступити з 00:00 26 травня, тобто з цієї ночі. Якщо говорити про авіаційне сполучення, то оформлення громадян на напрямку Білорусі або з Білорусі авіаційним транспортом відбувається в аеропортах Бориспіль, Жуляни, Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя. При цьому у двох останніх рейси відбуваються кілька разів на тиждень, а через решту — щодня”, — зазначив Демченко.

“Якщо говорити про пасажиропотік, то можу озвучити за останній тиждень, з 17 по 24 травня, на цих рейсах було оформлено близько 6 тисяч осіб. Це і іноземці, і громадяни України”, — повідомив прессекретар.

Деталі

Так, за словами співрозмовника, найбільший потік пасажирів відбувається через столичні аеропорти: з 6 тис. це близько 4,5 тис. осіб. Ще незначна кількість громадян подорожує через аеропорти Запоріжжя і Харкова.

Щодо загального пасажиропотоку безпосередньо на кордоні з Білоруссю через наземні пункти пропуску на спільній ділянці кордону, то, за даними ДПСУ, за 4 місяці було оформлено трошки більше ніж 190 тис. осіб — як на в’їзд, так і на виїзд. А за 2020 рік загалом — 1 млн 800 тис. осіб.

Що було раніше

За рішенням уряду, Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.