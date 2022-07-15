Закрыли шапкой глаза: в Киевской области на позициях рашистов нашли тело погибшего во время оккупации мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Киевской области на позициях российских захватчиков обнаружили тело погибшего во время оккупации мужчины. Шапка черного цвета была натянута мужчине до подбородка. Среди его вещей была найдена детская игрушка. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"В лесу возле села Здвижовка нашли могилу с самодельным крестом, которая находилась вблизи прежних позиций захватчиков. В неглубокой могиле обнаружили тело мужчины, которое было осмотрено и направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - написал Небитов.
Деталм
Он отметил, что сейчас полиция работает над установлением личности погибшего.
"Мужчине примерно 47 лет. Одет в синюю куртку, черные брюки, черный свитер и черные ботинки. Шапка черного цвета была натянута погибшему к подбородку. Среди вещей погибшего нашли детскую игрушку", - сообщил Небитов.
Дополнение
В июне в Киевской области нашли тело еще одного убитого оккупантами мужчины.
Добавим
С первого дня полномасштабного вторжения рф, оккупанты имели целью взять под свой контроль Киевскую область. В начале апреля враг отступил – в Министерстве обороны рассказали об освобождении региона от рашистов.