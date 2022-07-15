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Закрили шапкою очі: на Київщині на позиціях рашистів знайшли тіло загиблого під час окупації чоловіка

Закрили шапкою очі: на Київщині на позиціях рашистів знайшли тіло загиблого під час окупації чоловіка

Київ • УНН

 • 273931 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У Київській області на позиціях російських загарбників виявили тіло загиблого під час окупації чоловіка. Шапка чорного кольору була натягнута чоловіку до підборіддя. Серед його речей знайшли дитячу іграшку. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"У лісі поблизу села Здвижівка знайшли могилу із саморобним хрестом, яка знаходилась поблизу колишніх позицій загарбників. У неглибокій могилі, виявили тіло чоловіка, яке оглянули та скерували на судово-медичну експертизу", - написав Нєбитов.

Деталі

Він зазначив, що нині поліція працює над встановленням особи загиблого.

"Чоловікові приблизно 47 років. Одягнений у синю куртку, чорні брюки, чорний светр та чорні черевики. Шапка чорного кольору була натягнута загиблому до підборіддя. Серед речей загиблого знайшли дитячу іграшку", - повідомив Нєбитов.

Доповнення

В червні в Київській області знайшли тіло ще одного вбитого окупантами чоловіка.

Додамо

З першого дня повномасштабного вторгнення рф, окупанти мали на меті взяти під свій контроль Київську область. На початку квітня ворог відступив - у Міністерстві оборони розповіли про звільнення регіону від рашистів.

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