Закрили шапкою очі: на Київщині на позиціях рашистів знайшли тіло загиблого під час окупації чоловіка

Цитата

"У лісі поблизу села Здвижівка знайшли могилу із саморобним хрестом, яка знаходилась поблизу колишніх позицій загарбників. У неглибокій могилі, виявили тіло чоловіка, яке оглянули та скерували на судово-медичну експертизу", - написав Нєбитов.

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Він зазначив, що нині поліція працює над встановленням особи загиблого.

"Чоловікові приблизно 47 років. Одягнений у синю куртку, чорні брюки, чорний светр та чорні черевики. Шапка чорного кольору була натягнута загиблому до підборіддя. Серед речей загиблого знайшли дитячу іграшку", - повідомив Нєбитов.

Доповнення

В червні в Київській області знайшли тіло ще одного вбитого окупантами чоловіка.

Додамо

З першого дня повномасштабного вторгнення рф, окупанти мали на меті взяти під свій контроль Київську область. На початку квітня ворог відступив - у Міністерстві оборони розповіли про звільнення регіону від рашистів.