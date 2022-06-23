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"Розстріляли в груди та присипали землею": в Київській області знайшли тіло ще одного вбитого окупантами чоловіка

"Розстріляли в груди та присипали землею": в Київській області знайшли тіло ще одного вбитого окупантами чоловіка

Київ • УНН

 • 168707 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. На території Київської області правоохоронці продовжують знаходити тіла вбитих мирних українців, яких цинічно позбавили життя російські військові. Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції Київської області Андрій Нєбітов на сторінці у Telegram, інформує УНН

Деталі

За його інформацією, ще одного вбитого окупантами мирного жителя виявили в селі Загальці Бородянського району. Чоловіка розстріляли в груди і присипали землею на одній із вулиць.

Також Нєбитов додав, що понад 300 цивільних українців нині вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо 

З першого дня повномасштабного вторгнення рф, окупанти мали на меті взяти під свій контроль Київську область. На початку квітня ворог відступив - у Міністерстві оборони розповіли про звільнення регіону від рашистів.

Правоохоронці зафіксували 1200 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими у Київській області. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, у звільнених містах залишилося багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Напередодні працівники ДСНС знайшли та знешкодили понад 5000 предметів.

Станом на 20 червня у Київській області правоохоронці виявили вже 1332 тіла мирних жителів, яких вбили російські окупанти. За даними Нєбитова, з початку вторгнення рф поліція Київської області зареєструвала вже понад 3 тисячі кримінальних проваджень, злочинів, які здійснили російські військові.

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