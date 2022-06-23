"Розстріляли в груди та присипали землею": в Київській області знайшли тіло ще одного вбитого окупантами чоловіка

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За його інформацією, ще одного вбитого окупантами мирного жителя виявили в селі Загальці Бородянського району. Чоловіка розстріляли в груди і присипали землею на одній із вулиць.

Також Нєбитов додав, що понад 300 цивільних українців нині вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо

З першого дня повномасштабного вторгнення рф, окупанти мали на меті взяти під свій контроль Київську область. На початку квітня ворог відступив - у Міністерстві оборони розповіли про звільнення регіону від рашистів.

Правоохоронці зафіксували 1200 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими у Київській області. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, у звільнених містах залишилося багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Напередодні працівники ДСНС знайшли та знешкодили понад 5000 предметів.

Станом на 20 червня у Київській області правоохоронці виявили вже 1332 тіла мирних жителів, яких вбили російські окупанти. За даними Нєбитова, з початку вторгнення рф поліція Київської області зареєструвала вже понад 3 тисячі кримінальних проваджень, злочинів, які здійснили російські військові.