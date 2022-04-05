На Київщині зафіксували 1200 воєнних злочинів окупантів - голова МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Правоохоронці зафіксували 1200 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими у Київській області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано у Київській області, їх зараз 1200", – сказав він.
Деталі
За словами міністра, у звільнених містах залишилося багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів.
Напередодні працівники ДСНС знайшли та знешкодили понад 5000 предметів.
Монастирський закликав громадян не поспішати повертатися до міст, оскільки ці території ще є досить небезпечними.
Доповнення
Голова гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба повідомив, що на розмінування Київщини потрібно щонайменше 10 днів.
Також, за інформацією Міністерства інфраструктури України, у Київській області російські окупанти зруйнували щонайменше п'ять мостів.