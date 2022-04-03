На розмінування Київщини потрібно щонайменше 10 днів - голова гуманітарного штабу області
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба повідомив, що на розмінування Київщини потрібно щонайменше 10 днів. Про це інформує УНН.
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"Я розумію, що всім хочеться дістатися свої домівок, але треба трошки почекати. Я не скажу, що це буде скоро. Ми розраховуємо не манше 10-ти днів на роботу розмінування", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що українські військові на Київщині звільнили понад 30 населених пунктів від рашистських загарбників.
Згодом, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення від російських окупантів всієї Київської області.
Тепер у звільнених містах і селах проводять розмінування.