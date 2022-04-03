На разминирование Киевщины нужно минимум 10 дней - глава гуманитарного штаба области

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"Я понимаю, что всем хочется добраться до своих домов, но надо немножко подождать. Я не скажу, что это будет скоро. Мы рассчитываем не манше 10-ти дней на работу разминирования", - говорится в сообщении.

Детали

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские военные на Киевщине освободили более 30 населенных пунктов от рашистських захватчиков.

Впоследствии, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении от русских оккупантов всей Киевской области.

Теперь в освобожденных городах и селах проводят разминирование.