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На Київщині окупанти зруйнували пʼять мостів – Мінінфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Київській області російські окупанти зруйнували щонайменше п'ять мостів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

На Київщині окупанти зруйнували пʼять мостів – Мінінфраструктури

Деталі

Після звільнення від окупантів Київської області команди Укравтодору та Укрзалізниці розпочали процес детального вивчення руйнувань дорожньої, мостової та залізничної інфраструктури, а також забезпечення транспортного сполучення на найпошкодженіших ділянках.

За попередніми даними, внаслідок вторгнення рашистів у Київській області зруйновано:

▪ міст на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп, Стоянка;

▪ міст між с. Буча та м. Ірпінь;

▪ міст через р. Буча, на дорозі Т-10–01;

▪ міст на дорозі Р-30 під’їзд до Ірпеня км 6+000;

▪ міст на дорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин км 23+000 через р. Ірпінь в Гостомелі.

Цитата

"Найближчими днями почнемо відбудову зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками — на кожен міст потрібно 2–3 місяці. Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ — Чоп. План завершити роботи за пару тижнів.

За місяць також плануємо відновити залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого. Робимо усе, щоб дорога додому стала безпечною та комфортною", — зазначив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Додамо

Наразі Служби автомобільних доріг у Київській області вже розпочали:

▪ робити переправи на місці зруйнованого мосту та паралельно будувати міст на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу селища Стоянка.

▪ робити тимчасові дороги для будівництва нового мосту на маршруті Р-30 Під’їзд до Ірпеня.

Також для відновлення руху електричок на маршруті Святошин — Клавдієво, Укрзалізниця розпочала ремонтувати станції та колії. Роботи планують завершити протягом місяця.

Нагадаємо

2 квітня у Міністерстві оборони України заявили, що Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнено від російських окупантів.

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