На Київщині окупанти зруйнували пʼять мостів – Мінінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Київській області російські окупанти зруйнували щонайменше п'ять мостів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство інфраструктури України.
Деталі
Після звільнення від окупантів Київської області команди Укравтодору та Укрзалізниці розпочали процес детального вивчення руйнувань дорожньої, мостової та залізничної інфраструктури, а також забезпечення транспортного сполучення на найпошкодженіших ділянках.
За попередніми даними, внаслідок вторгнення рашистів у Київській області зруйновано:
▪ міст на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп, Стоянка;
▪ міст між с. Буча та м. Ірпінь;
▪ міст через р. Буча, на дорозі Т-10–01;
▪ міст на дорозі Р-30 під’їзд до Ірпеня км 6+000;
▪ міст на дорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин км 23+000 через р. Ірпінь в Гостомелі.
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"Найближчими днями почнемо відбудову зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками — на кожен міст потрібно 2–3 місяці. Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ — Чоп. План завершити роботи за пару тижнів.
За місяць також плануємо відновити залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого. Робимо усе, щоб дорога додому стала безпечною та комфортною", — зазначив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Додамо
Наразі Служби автомобільних доріг у Київській області вже розпочали:
▪ робити переправи на місці зруйнованого мосту та паралельно будувати міст на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу селища Стоянка.
▪ робити тимчасові дороги для будівництва нового мосту на маршруті Р-30 Під’їзд до Ірпеня.
Також для відновлення руху електричок на маршруті Святошин — Клавдієво, Укрзалізниця розпочала ремонтувати станції та колії. Роботи планують завершити протягом місяця.
Нагадаємо
2 квітня у Міністерстві оборони України заявили, що Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнено від російських окупантів.