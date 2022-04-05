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В Киевской области оккупанты разрушили пять мостов – Мининфраструктуры

Киев • УНН

 • 150253 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Киевской области российские оккупанты разрушили по меньшей мере пять мостов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

В Киевской области оккупанты разрушили пять мостов – Мининфраструктуры

Детали

После освобождения от оккупантов Киевской области команды Укравтодора и Укрзализныци начали процесс детального изучения разрушений дорожной, мостовой и железнодорожной инфраструктуры, а также обеспечения транспортного сообщения на наиболее поврежденных участках.

По предварительным данным, в результате вторжения рашистов в Киевской области разрушены: 

▪ мост на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, Парковка; 

▪ мост между с. Буча и г. Ирпень;

▪ мост через р. Буча, на дороге Т-10-01;

▪ мост на дороге Р-30 подъезд к Ирпеню км 6+000; 

▪ Мост на дороге М — 07 Киев — Ковель-Ягодин км 23+000 через р. Ирпень в Гостомеле.

Цитата 

"В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам — на каждый мост нужно 2-3 месяца. Параллельно работаем над временными решениями для восстановления сообщения по трассе Киев — Чоп. План завершить работы за пару недель.

За месяц также планируем восстановить железнодорожное сообщение от Святошина до Клавдиево. Делаем все, чтобы дорога домой стала безопасной и комфортной", — отметил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Добавим

Сейчас Службы автомобильных дорог в Киевской области уже начали: 

▪ делать переправы на месте разрушенного моста и параллельно строить мост на трассе М-06 Киев-Чоп, вблизи поселка Стоянка.

▪ делать временные дороги для строительства нового моста на маршруте Р-30 подъезд к Ирпеню.

Также для восстановления движения электричек на маршруте Святошин-Клавдиево, Укрзализныця начала ремонтировать станции и пути. Работы планируют завершить в течение месяца.

Напомним

2 апреля в Министерстве обороны Украины заявили, что Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских оккупантов.

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