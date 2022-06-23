"Расстреляли в грудь и присыпали землей": в Киевской области нашли тело еще одного убитого оккупантами мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На территории Киевской области правоохранители продолжают находить тела убитых мирных украинцев, которых цинично лишили жизни российские военные. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов на странице в Telegram, сообщает УНН.
Детали
По его информации, еще одного убитого оккупантами мирного жителя обнаружили в селе Загальцы Бородянского района. Мужчину расстреляли в грудь и присыпали землей на одной из улиц.
Также Небитов добавил, что более 300 гражданских украинцев ныне числятся пропавшими без вести.
Напомним
С первого дня полномасштабного вторжения рф, оккупанты имели целью взять под свой контроль Киевскую область. В начале апреля враг отступил - в Министерстве обороны рассказали об освобождении региона от рашистов.
Правоохранители зафиксировали 1200 военных преступлений, совершенных российскими военными в Киевской области. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, в освобожденных городах осталось много растяжек, неразорванных мин и взрывоопасных предметов. Накануне работники ГСЧС обнаружили и обезвредили более 5000 предметов.
По состоянию на 20 июня в Киевской области правоохранители обнаружили уже 1332 тела мирных жителей, которых убили российские оккупанты. По данным Небитова, с начала вторжения России полиция Киевской области зарегистрировала уже более 3 тысяч уголовных производств, преступлений, которые совершили российские военные.