Звірства окупантів на Київщині: виявили вже 1332 тіла цивільних

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"На жаль, ми і досі знаходимо тіла вбитих людей, наших українців, сьогодні це вже 1332 тіла і більшість з них вбито саме зі стрілецької зброї, або автоматична, або снайперська, або навіть останнє поховання – 7 людей страчені. У жертв були простріляні і коліна, і голова. Підкреслюю, що це цивільні люди", – написав Нєбитов.

Додамо

За даними Нєбитова, з початку вторгнення рф поліція Київської області зареєструвала вже понад 3 тисячі кримінальних проваджень, злочинів, які здійснили російські військові.

Нагадаємо

Російські окупанти пошкодили понад 25 тисяч об’єктів на Київщині.