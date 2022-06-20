Звірства окупантів на Київщині: виявили вже 1332 тіла цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Київській області правоохоронці виявили вже 1332 тіла мирних жителів, яких вбили російські окупанти. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує УНН.
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"На жаль, ми і досі знаходимо тіла вбитих людей, наших українців, сьогодні це вже 1332 тіла і більшість з них вбито саме зі стрілецької зброї, або автоматична, або снайперська, або навіть останнє поховання – 7 людей страчені. У жертв були простріляні і коліна, і голова. Підкреслюю, що це цивільні люди", – написав Нєбитов.
Додамо
За даними Нєбитова, з початку вторгнення рф поліція Київської області зареєструвала вже понад 3 тисячі кримінальних проваджень, злочинів, які здійснили російські військові.
Нагадаємо
Російські окупанти пошкодили понад 25 тисяч об’єктів на Київщині.