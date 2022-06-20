Зверства оккупантов в Киевской области: обнаружили уже 1332 тела гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевской области правоохранители обнаружили уже 1332 тела мирных жителей, которых убили российские оккупанты. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует УНН.
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"К сожалению, мы до сих пор находим тела убитых людей, наших украинцев, сегодня это уже 1332 тела и большинство из них убиты именно из стрелкового оружия, или автоматического, или снайперского, или даже последнее захоронение – 7 человек казнены. У жертв были прострелены и колени, и голова. Подчеркиваю, что это гражданские люди", – написал Небитов.
Детали
По данным Небитова, с начала вторжения рф полиция Киевской области зарегистрировала уже более 3 тысяч уголовных производств, преступлений, которые совершили русские военные.
Напомним
Российские оккупанты повредили более 25 тысяч объектов в Киевской области.