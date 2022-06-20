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Зверства оккупантов в Киевской области: обнаружили уже 1332 тела гражданских

Киев • УНН

 • 140774 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевской области правоохранители обнаружили уже 1332 тела мирных жителей, которых убили российские оккупанты. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует УНН.

Цитата

"К сожалению, мы до сих пор находим тела убитых людей, наших украинцев, сегодня это уже 1332 тела и большинство из них убиты именно из стрелкового оружия, или автоматического, или снайперского, или даже последнее захоронение – 7 человек казнены. У жертв были прострелены и колени, и голова. Подчеркиваю, что это гражданские люди", – написал Небитов.

Детали

По данным Небитова, с начала вторжения рф полиция Киевской области зарегистрировала уже более 3 тысяч уголовных производств, преступлений, которые совершили русские военные.

Напомним

Российские оккупанты повредили более 25 тысяч объектов в Киевской области.

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