Законопроект о мобилизации: в Раде хотят перекрыть лазейку для некоторых уклонистов

В парламентском комитете по вопросам нацбезопасности продолжают рассматривать законопроект о мобилизации. В частности, планируют перекрыть лазейку для уклонистов, когда смотрителями человека с инвалидностью оформляют сразу нескольких человек. Об этом заявил народный депутат, заместитель Председателя профильного Комитета, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, пишет УНН.

Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей. Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель, - отметил парламентарий.

Детали

По его словам, Комитет поставил перед собой четкую цель: с одной стороны, выполнить запрос Генштаба и Министерства обороны, с другой - удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей.

Чернев отметил, как только законопроект будет сбалансирован, он попадет в сессионный зал Верховной Рады Украины.

Напомним

13 марта Комитет Верховной Рады проголосовал за то, чтобы исключить из законопроекта о мобилизации такие ограничения, как замораживание счетов, банковских карточек, и ограничение вождения автомобиля для тех, кто уклоняется от призыва.