Законопроект о мобилизации и подготовка к первому чтению: в Раде активно ищут голоса

Верховная Рада завтра, 11 января, планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, "голоса ищут активно", передает УНН.

Детали

"Сейчас собирают предложения от фракций, какие рекомендации включить в текст решения Комитета. Затем завтра на 9:00 утра согласительный совет от фракций. А на 10:00 уже собирают Комитет, где будет (очень вероятно) вынесено решение принять правительственный закон в первом чтении + рекомендации, что исправить", - написал Железняк.

Он отметил, что в 12:00 состоится заседание Рады, где нардепы будут голосовать за законопроект в первом чтении.

"Потом (если успешное голосование) 2 недели на подачу правок и где-то в феврале рассмотрение во втором чтении в Комитете и зале. Голоса ищут активно, ну и фракцию даже для этого собирают сегодня вечером", - добавил Железняк.

Как сообщают СМИ, заседание фракции сегодня планирует провести "Слуга народа".

Дополнение

Нардеп, член комитета по нацбезопасности Соломия Бобровская отметила, что начались различные манипуляции по поводу того, что первое чтение будет рассматриваться с предложениями профильного комитета.

"Хочу напомнить и подчеркнуть, что никаких рекомендаций/правок и тд в первом чтении быть не может согласно регламенту. Правки могут готовиться и подаваться уже ко 2 чтению. К слову, там целый массив правок", - написала на своей странице в Facebook Бобровская.

Она добавила, что парламент должен собрать голоса в поддержку законопроекта со всем массивом его проблемных вопросов и антиконституционных норм.

"А вообще было бы хорошо провластной команде попробовать разговаривать с обществом, а не прятаться за спинами других", - отметила Бобровская.

Напомним

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки снова перенес рассмотрение правительственного законопроекта по мобилизации. Заседание должно состояться завтра, 11 января.