Законопроект про мобілізацію та підготовка до першого читання: у Раді активно шукають голоси

Верховна Рада завтра, 11 січня, планує розглянути в першому читанні урядовий законопроект про мобілізацію. Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, "голоси шукають активно", передає УНН.

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"Зараз збирають пропозиції від фракцій, які рекомендації включити в текст рішення Комітету. Потім завтра на 9:00 ранку погоджувальну раду від фракцій. А на 10:00 вже збирають Комітет, де буде (дуже ймовірно) винесене рішення прийняти урядовий закон в першому читанні + рекомендації, що виправити", - написав Железняк.

Він зазначив, що о 12:00 відбудеться засідання Ради, де нардепи будуть голосувати за законопроект в першому читанні.

"Потім (якщо успішне голосування) 2 тижні на подачу правок і десь в лютому розгляд у другому читанні у Комітеті і залі. Голоси шукають активно, ну і фракцію навіть для цього збирають сьогодні ввечері", - додав Железняк.

Як повідомляють ЗМІ, засідання фракції сьогодні планує провести "Слуга народу".

Доповнення

Нардеп, член комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська зазначила, що почались різні маніпуляції з приводу того, що перше читання буде розглядатись з пропозиціями профільного комітету.

"Хочу нагадати і підкреслити, що жодних рекомендацій /правок і тд в першому читанні бути не може згідно регламенту. Правки можуть готуватись і подаватись вже до 2 читання. До слова, там цілий масив правок", - написала на своїй сторінці в Facebook Бобровська.

Вона додала, що парламент має зібрати голоси на підтримку законопроекту з усім масивом його проблемних питань і антиконституційних норм.

"А взагалі було б добре провладній команді спробувати розмовляти з суспільством, а не ховатись за спинами інших", - зазначила Бобровська.

Нагадаємо

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки знову переніс розгляд урядового законопроекту щодо мобілізації. Засідання має відбутися завтра, 11 січня.