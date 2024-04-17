Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Законопроект по инициативе председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства" содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски. Об этом говорится в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей, который есть в распоряжении УНН.

Гетманцев в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с коллегами подготовил законопроект о "клубе белого бизнеса". По его словам, суть документа в том, что "если предприниматель соответствует простым и прозрачным критериям по уровню уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня зарплаты, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально". Кроме того, законопроектом предлагается ввести налоговых нянь.

Аналитический центр Союза отмечает, что несмотря на внешнюю заботу о бизнесе законопроект содержит определенные коррупционные риски, дискриминирует одних субъектов хозяйствования по отношению к другим - говорится в заключении.

Законопроект среди прочего предлагает внести изменения в Налоговый кодекс относительно критериев попадания в "налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства". В частности, в так называемый "клуб белого бизнеса" смогут попасть предприятия у которых:

отсутствует налоговый долг (в т.ч. по ЕСВ) или не более 3 060 грн;

отсутствуют несогласованные налоговые обязательства по налоговым уведомлениям решениями или не более 51 000 грн;



отсутствуют нарушения по представлению отчетности и документов, соблюдение сроков расчетов по операциям по экспорту/импорту товаров в течение года;



отсутствует статус рискового плательщика НДС, субъекта специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);



соответствие критериям по уровню уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень заработной платы.



Предполагается, что Государственная налоговая служба будет пересматривать список "белого бизнеса" ежеквартально.

Крайне сомнительными являются положения законопроекта о критериях "налогоплательщика с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства" имеют высокую вероятность потери такого статуса из-за зависимости от специфики хозяйственной деятельности (импорт, инвестиции), надежности работы электронных сервисов ГНС (своевременность отчетности) и субъективных решений комиссий налоговой службы относительно статуса рискованности налогоплательщика - отметили аналитики СУП.

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Напомним

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук раскритиковал инициированный Гетманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса", заявив, что он создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.

Кроме того, член налогового комитета Рады Нина Южанина отметила, что Гетманцев своим законопроектом о "клубе белого бизнеса" хочет под видом налоговых нянь узаконить право налоговой признавать налогоплательщика рисковым для остановки регистрации налоговых накладных. По ее словам, Гетманцев обманул соавторов законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле документ предусматривает преференции для избранных.

По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, законодательная инициатива главы налогового комитета Рады нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.