Законом о нацбезопасности вводится Объединенный оперативный штаб - Пашинский
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Закон о нацбезопасности предусматривает создание новой вертикали, которая называется Объединенный оперативный штаб ВСУ. Об этом заседание комитета ВР по национальной безопасности и обороны заявил народный депутат Украины Сергей Пашинский, передает УНН.
"Вводится новая вертикаль, которая возглавляется главнокомандующим ВСУ, при том сохраняется вертикаль, которая называется Генеральный штаб ВСУ и руководитель Генштаба ВСУ. Но параллельно вводится новая вертикаль, которая называется Объединенный оперативный штаб ВСУ и командующий объединенных сил", - сообщил Пашинский.
Ранее народный депутат Украины Иван Винник сообщил, что на сегодняшний день рабочая группа еще не закончила работу над законопроектом о национальной безопасности Украины.
В свою очередь представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что парламент должен ускорить свою работу над законопроектом о национальной безопасности Украины.
Как сообщал УНН, закон о национальной безопасности изучается профильным комитетом парламента и экспертной средой НАТО.