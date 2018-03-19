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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 32524 просмотра

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Законом о нацбезопасности вводится Объединенный оперативный штаб - Пашинский

Законом о нацбезопасности вводится Объединенный оперативный штаб - Пашинский

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Закон о нацбезопасности предусматривает создание новой вертикали, которая называется Объединенный оперативный штаб ВСУ. Об этом заседание комитета ВР по национальной безопасности и обороны заявил народный депутат Украины Сергей Пашинский, передает УНН.

"Вводится новая вертикаль, которая возглавляется главнокомандующим ВСУ, при том сохраняется вертикаль, которая называется Генеральный штаб ВСУ и руководитель Генштаба ВСУ. Но параллельно вводится новая вертикаль, которая называется Объединенный оперативный штаб ВСУ и командующий объединенных сил", - сообщил Пашинский.

Ранее народный депутат Украины Иван Винник сообщил, что на сегодняшний день рабочая группа еще не закончила работу над законопроектом о национальной безопасности Украины.

В свою очередь представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что парламент должен ускорить свою работу над законопроектом о национальной безопасности Украины.

Как сообщал УНН, закон о национальной безопасности изучается профильным комитетом парламента и экспертной средой НАТО.

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