Законом про нацбезпеку вводиться Об’єднаний оперативний штаб – Пашинський
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Закон про нацбезпеку передбачає створення нової вертикалі, яка називається Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ. Про це засідання комітету ВР з національної безпеки та оборони заявив народний депутат України Сергій Пашинський, передає УНН.
“Вводиться нова вертикаль, яка очолюється головнокомандуючим ЗСУ, при тому зберігається вертикаль, яка називається Генеральний штаб ЗСУ і керівник Генштабу ЗСУ. Але паралельно вводиться нова вертикаль, яка називається Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ і командувач об’єднаних сил”, — повідомив Пашинський.
Раніше народний депутат України Іван Вінник повідомив, що на сьогоднішній день робоча група ще не закінчила роботу над законопроектом про національну безпеку України.
У свою чергу представник Президента України в парламенті Ірина Луценко заявила, що парламент має пришвидшити свою роботу над законопроектом про національну безпеку України.
Як повідомляв УНН, закон про національну безпеку вивчається профільним комітетом парламенту і експертним середовищем НАТО.