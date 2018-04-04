Закон о реинтеграции Донбасса оспорили в КСУ - нардеп

"Оспаривают (закон о реинтеграции Донбасса - ред.) в Конституционном суде", - сообщил И.Винник.

В то же время, нардеп отказался сообщить какие-то детали, добавив, что пока они ему еще неизвестны.

Напомним, 18 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

Уже 20 февраля, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

24 февраля, Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который называют законом о реинтеграции Донбасса, отныне вступил в силу.