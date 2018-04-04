Закон про реінтеграцію Донбасу оскаржили в КСУ – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" оскаржують в Конституційному суді. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат України від фракції БПП, член комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.
"Оскаржують (закон про реінтеграцію Донбасу - ред.) в Конституційному суді", - повідомив І.Вінник.
В той же час, нардеп відмовився повідомити якісь деталі, додавши що наразі вони йому невідомі.
Нагадаємо, 18 січня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.
Вже 20 лютого, Президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу.
24 лютого, Закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", який називають законом про реінтеграцію Донбасу, відсьогодні набув чинності.