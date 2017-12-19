Закон о реинтеграции Донбасса могут рассмотреть 21 декабря - Кононенко

“Законопроект (о реинтеграции Донбасса — ред.) по моей информации, готов к втором чтению, есть вопросы с синхронизацией с нашими международными партнерами. Если все будет сделано, то в четверг (21 декабря — ред.) он буде рассматриваться. Если нет, то он будет рассматриваться после нового года”, — сообщил И.Кононенко.

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Напомним, ВР утвердила документ в первом чтении 6 октября, однако законопроект о реинтеграции Донбасса вновь отсутствует в повестке на будущую неделю, которая пройдет с 19 по 22 декабря, и будет последней в этом году. В следующий раз депутаты соберутся только 16 января.