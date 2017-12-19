Закон про реінтеграцію Донбасу можуть розглянути 21 грудня - Кононенко

"Законопроект (про реінтеграцію Донбасу - ред.), за моєю інформацією, готовий до другого читання, є питання щодо синхронізації з нашими міжнародними партнерами. Якщо все буде зроблено, то в четвер (21 грудня - ред.) він буде розглядатися. Якщо ні, то він буде розглядатися після Нового року", - повідомив І.Кононенко.

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Нагадаємо, ВР затвердила документ в першому читанні 6 жовтня, проте законопроект про реінтеграцію Донбасу знову відсутній на порядку на наступний тиждень, який пройде з 19 по 22 грудня, і буде останнім в цьому році. Наступного разу депутати зберуться тільки 16 січня.