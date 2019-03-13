Закон об образовании предусматривает три модели обучения для нацменьшинств

"Мы не забываем о своих обязательствах в отношении детей, которые учатся в школе с языком национальных меньшинств. После многочисленных консультаций и переговоров в законе о полном общем среднем образовании мы предлагаем три модели. Главное утверждение нашей основной модели: не может быть гражданин Украины, который не владеет свободно государственным языком", - отметила Гриневич.

По ее словам, эти три модели отличаются в зависимости от языковых групп, которые требуют разного объема времени для изучения украинского языка, а также от языковой среды - чтобы иметь больше времени для изучения языка в случае, если ребенок живет в другой языковой среде.

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При этом она добавила, что первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, проживающих в языковой среде своего языка, а также государственного языка и не имеют государства, которая этот язык защищала и развивала. Таким народом, прежде всего, являются крымские татары. Им будет предоставлена возможность обучения на родном языке в течение обучения наряду с основательным изучением украинского языка и части предметов на государственном языке.

Вторая модель разработана для школ с языком обучения нацменьшинств, язык которых относится к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды проживания, такая форма может немного отличаться, но основные принципы предусматривают, что родным языком дети будут учиться в начальной школе, а с 5 класса не менее 20% предметов должно преподаваться украинским языком с постепенным увеличением этого объема, чтобы в 9 классе не менее 40% обучения осуществлялось на государственном языке, а в старшей школе - не менее 60%.

Третья модель предусмотрена для тех, родной язык которых относится к одной из украинской языковой семьи. Они будут учиться на родном языке в начальной школе и параллельно изучать украинский, а с 5 класса не менее 80% обучения будет осуществляться на государственном языке.

При этом она добавила, что в Береговском районе в прошлом году 70% детей не смогли сдать ВНО по украинскому языку вообще.

Напомним, для представителей нацменьшинств из неславянских и некоренных народов этого года при прохождении внешнего независимого оценивания (ВНО) будут снижены проходные баллы.

Венгрия поддерживает территориальную целостность Украины, но следует своей политике по нацменьшинств, и не будет поддерживать проведение Комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока в Украине будут нарушаться права венгерского нацменьшинства.