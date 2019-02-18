Україна досягла порозуміння у мовному питанні з усіма країнами-сусідами, окрім Угорщини

На розгляді Верховної Ради знаходяться вже 2 законопроекти, які дозволяють за умови їх прийняття продовжити впровадження статті 7 закону про освіту відповідно до рекомендації Європейської Комісії до 2023 року.

За її словами, що це саме те, що необхідно з точки зору підготовки цього процесу, зокрема, для тих шкіл, де мовами навчання є не слов’янські мови нацменшин, для того, щоб розробити повністю й забезпечити методологію для всіх класів, вчителів, розробити словники, щоб підготувати викладачів до роботи з впровадження цього закону.

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Климпуш-Цинцадзе заявила, що їй дуже хотілося б розраховувати на те, що вже після роботи з парламентарями і після вироблення додаткового законопроекту, який враховує всі застереження народних обранців, цей законопроект побачить своє голосування у Раді і їх буде виконано.

"Зі свого боку уряд зробив цей крок ще рік тому. Зараз ми спробували ще раз в діалозі з парламентарями вийти на ще один результат. Цей новий законопроект пройшов вже комітет з питань освіти, і я сподіваюсь. Все залежить від політичної волі наших народних обранців. Поза тим, ми ведемо далі консультації і з національними меншинами, і ми вважаємо, що нам вдалось досягти порозуміння з усіма країнами-сусідами, які мають на нашій території представників національних меншин цих країн, окрім, нажаль, Угорщини. Хотілося б, щоб це був діалог з представниками національної меншини, а не шантаж з боку уряду іншої країни стосовно позиції України", - сказала вона.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій планує розпочати розгляд законопроекту про державну мову наступного пленарного тижня, проте це може зайняти кілька днів. Виборчий кодекс буде розглянуто, коли буде рішення комітету.