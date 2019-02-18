Украина достигла взаимопонимания в языковом вопросе со всеми странами-соседями, кроме Венгрии

На рассмотрении Верховной Рады находятся уже 2 законопроекта, которые позволяют при их принятия продолжить внедрение статьи 7 закона об образовании в соответствии с рекомендацией Европейской Комиссии до 2023 года.

По ее словам, что это именно то, что необходимо с точки зрения подготовки этого процесса, в частности, для тех школ, где языком обучения является не славянские языки нацменьшинств, для того, чтобы разработать полностью и обеспечить методологию для всех классов, учителей, разработать словари, чтобы подготовить преподавателей к работе по внедрению этого закона.

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Климпуш-Цинцадзе заявила, что ей очень хотелось бы рассчитывать на то, что уже после работы с парламентариями и после выработки дополнительного законопроекта, который учитывает все предостережения этот момент, этот законопроект увидит свое голосование в Раде и они будут выполнены.

"Со своей стороны правительство сделало этот шаг еще год назад. Сейчас мы попытались еще раз в диалоге с парламентариями выйти на еще один результат. Этот новый законопроект прошел уже комитет по вопросам образования, и я надеюсь. Все зависит от политической воли наших народных избранников. Кроме того, мы ведем дальше консультации и с национальными меньшинствами, и мы считаем, что нам удалось достичь взаимопонимания со всеми странами-соседями, которые имеют на нашей территории представителей национальных меньшинств этих стран, кроме, к сожалению, Венгрии. Хотелось бы, чтобы это был диалог с представитлями национального меньшинства, а не шантаж со стороны правительства другой страны относительно позиции Украины", - сказала она.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий планирует начать рассмотрение законопроекта о государственном языке на следующей пленарной неделе, однако это может занять несколько дней. Избирательный кодекс будет рассмотрен, когда будет решение комитета.