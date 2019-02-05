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Для угорців цього року спростили оцінювання при ЗНО

Для угорців цього року спростили оцінювання при ЗНО

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Для представників нацменшин з неслов’янських і некорінних народів цього року при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) будуть знижені прохідні бали. Про це заявив в.о. директора Українського центра оцінювання якості освіти Валерій Бойко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Найзначущим для незначної, але не менш важливої категорії громадян України нововведенням цього року є запровадження так званого розумного пристосування. Ця норма визначена законом про освіту. Вона буде стосуватися порога складності для абітурієнтів, мова навчання яких не належить до слов’янської групи і не належить до мов корінних народів. Ми говоримо про тих абітурієнтів, які здобували повну загальну середню освіту румунською, угорською, молдовською", - зазначив директор Центру.

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За його словами, для цієї категорії осіб буде знижений прохідний поріг з окремих предметів. Так, наприклад, якщо прохідний бал з української мови та літератури буде встановлений на рівні 23-24 балів, то адаптивний поріг для цієї категорії складе 20-21 бал.

"Це означатиме, що абітурієнти угорці, румуни, які здобували навчання відповідною мовою, зможуть отримати результат в 100 балів в інтервалі, наприклад, від 21 до 23. В додатку для сертифікату буде зазначено спеціальне поле, що застосовано адаптативний поріг", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, цього року до складання зовнішнього незалежного оцінювання залучаються слухачі, студенти закладів І-ІІ рівнів акредитації, а до деяких категорій буде застосовуватись адаптивний поріг.

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