Для угорців цього року спростили оцінювання при ЗНО

"Найзначущим для незначної, але не менш важливої категорії громадян України нововведенням цього року є запровадження так званого розумного пристосування. Ця норма визначена законом про освіту. Вона буде стосуватися порога складності для абітурієнтів, мова навчання яких не належить до слов’янської групи і не належить до мов корінних народів. Ми говоримо про тих абітурієнтів, які здобували повну загальну середню освіту румунською, угорською, молдовською", - зазначив директор Центру.

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За його словами, для цієї категорії осіб буде знижений прохідний поріг з окремих предметів. Так, наприклад, якщо прохідний бал з української мови та літератури буде встановлений на рівні 23-24 балів, то адаптивний поріг для цієї категорії складе 20-21 бал.

"Це означатиме, що абітурієнти угорці, румуни, які здобували навчання відповідною мовою, зможуть отримати результат в 100 балів в інтервалі, наприклад, від 21 до 23. В додатку для сертифікату буде зазначено спеціальне поле, що застосовано адаптативний поріг", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, цього року до складання зовнішнього незалежного оцінювання залучаються слухачі, студенти закладів І-ІІ рівнів акредитації, а до деяких категорій буде застосовуватись адаптивний поріг.