Для венгров этого года упростили оценки при ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Для представителей нацменьшинств из неславянских и некоренных народов этого года при прохождении внешнего независимого оценивания (ВНО) будут снижены проходные баллы. Об этом заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Значимым для незначительной, но не менее важной категории граждан Украины нововведением этого года является введение так называемого разумного приспособления. Эта норма определена законом об образовании. Она будет касаться порога сложности для абитуриентов, язык обучения которых не относится к славянской группе и не принадлежит к языкам коренных народов. Мы говорим о тех абитуриентах, которые получали полное общее среднее образование на румынском, венгерском, молдавском", - отметил директор Центра.
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По его словам, для этой категории лиц будет снижен проходной порог по отдельным предметам. Так, например, если проходной балл по украинскому языку и литературе будет установлен на уровне 23-24 баллов, то адаптивный порог для этой категории составит 20-21 балл.
"Это означает, что абитуриенты венгры, румыны, которые получали обучения на соответствующем языке, смогут получить результат в 100 баллов в интервале, например, от 21 до 23. В приложении для сертификата будет указано специальное поле, что применен адаптатированый порог", - пояснил чиновник.
Напомним, в этом году к сдаче внешнего независимого оценивания привлекаются слушатели, студенты заведений I-II уровней аккредитации, а в некоторых категориях будет применяться адаптивный порог.