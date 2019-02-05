В УЦОЯО розповіли про новації ЗНО-2019

"Новацією цього року є те, що до складання тесту ЗНО залучаються слухачі, студенти закладів профтехосвіти, закладів І-ІІ рівнів акредитації. Якщо минулого року такі учасники ЗНО складали тести з двох предметів: українська мова і література - то цього року - на вибір: історія України та математика", - зазначив в.о. директора УЦОЯО.

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За його словами, крім того, тести з іноземних мов абітурієнти будуть складати у два дні: англійську як наймасовіший предмет в один день і решта мов - в інший. Таким чином абітурієнти зможуть здавати тести з кількох мов.

Крім того, цього року Центр розширив можливості доступу до освіти для осіб з особливими потребами. Так, цього року для незрячих абітурієнтів підготовили тести з біології, на додачу до української мови, літератури, математики, історії України.

Також цього року передбачили можливість проходити тест за допомогою комп'ютерних засобів відтворення звуку.

При цьому, він додав, що важливою новацією цьогорічного ЗНО стало запровадження розумного тестування щодо абітурієнтів, які здобували освіту неслов'янськими мовами: румунською, молдовською, угорською мовами. При оцінюванні їхніх тестів будуть застосовувати адаптивний поріг складності (знижений прохідний поріг).

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Нагадаємо, реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання цього року стартує у вівторок, 5 лютого.

Як повідомляв УНН, жителям тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму спростили умови участі у ЗНО.