У 2019 році у медвишах вимагатимуть сертифікат ЗНО з математики або фізики

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Окрім української мови, для спеціальностей “Охорони здоров’я” профільними предметами є біологія або хімія (другий конкурсний предмет), фізика або математика (третій конкурсний предмет). Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.

“Введення фізики або математики як третього профільного предмета є одним з кроків на шляху до інтеграції української медицини в міжнародну практику. Сучасна доказова медицина - точна природничо-наукова дисципліна, і лікарю необхідно мати знання з фізики, хімії, біології та математики. Окрім того, фізика та математика визначають логічне мислення та вміння аналізувати. У більшості європейських країн складання іспиту з цих предметів для вступу до медичного університету є поширеною практикою”, - цитує прес-служба заяву заступника голови МОЗу Олександра Лінчевського.

При цьому у відомстві додали, що для вступу на спеціальності "Стоматологія", "Медицина" та "Педіатрія" абітурієнти мають набрати понад 150 балів ЗНО з профільних предметів.

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Для спеціальності "Фармація, промислова фармація" конкурсний бал з профільних предметів має становити понад 130 балів.
Таким чином, на думку замміністра, нові умови дозволять відбирати в університет кращих абітурієнтів не лише на спеціальності "Стоматологія", "Медицина" та "Педіатрія", а й на фармацію.

Нагадаємо, Зовнішнє незалежне оцінювання в 2019 році проходитиме  в період з 20 травня по 12 липня.

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на освітньому форумі в Києві 21 серпня заявила, що кількість обов’язкових предметів Зовнішнього незалежного оцінювання може бути збільшена. Зокрема, обов'язковим для вступників можуть зробити іспит з математики. 

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