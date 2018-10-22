У 2019 році у медвишах вимагатимуть сертифікат ЗНО з математики або фізики

“Введення фізики або математики як третього профільного предмета є одним з кроків на шляху до інтеграції української медицини в міжнародну практику. Сучасна доказова медицина - точна природничо-наукова дисципліна, і лікарю необхідно мати знання з фізики, хімії, біології та математики. Окрім того, фізика та математика визначають логічне мислення та вміння аналізувати. У більшості європейських країн складання іспиту з цих предметів для вступу до медичного університету є поширеною практикою”, - цитує прес-служба заяву заступника голови МОЗу Олександра Лінчевського.



При цьому у відомстві додали, що для вступу на спеціальності "Стоматологія", "Медицина" та "Педіатрія" абітурієнти мають набрати понад 150 балів ЗНО з профільних предметів.



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Для спеціальності "Фармація, промислова фармація" конкурсний бал з профільних предметів має становити понад 130 балів.

Таким чином, на думку замміністра, нові умови дозволять відбирати в університет кращих абітурієнтів не лише на спеціальності "Стоматологія", "Медицина" та "Педіатрія", а й на фармацію.



Нагадаємо, Зовнішнє незалежне оцінювання в 2019 році проходитиме в період з 20 травня по 12 липня.



Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на освітньому форумі в Києві 21 серпня заявила, що кількість обов’язкових предметів Зовнішнього незалежного оцінювання може бути збільшена. Зокрема, обов'язковим для вступників можуть зробити іспит з математики.



