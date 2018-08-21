Міносвіти розглядає можливість збільшення кількості обов’язкових предметів ЗНО

"Якщо порівняти всі предмети ЗНО, то найбільша кількість 200-бальників ми маємо з математики – їх 46. І найбільшу кількість учнів, які мають найгірші результати, ми маємо саме з математики", - сказала міністр.



За її словами, це свідчить про те, що в Україні "чудова елітарна математична освіта, але погана математична освіта для всіх громадян".



"Я хочу сказати що можливо ми будемо розглядати (зараз це дискусія) збільшення кількості обов’язкових предметів зовнішнього незалежного оцінювання в тому числі з математики", - заявила Гриневич.



Вона додала, що такі зміни не відбудуться протягом наступного року, бо до них необхідно підготуватись.



Як повідомляв УНН, у 2018 році за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови фіксується збільшення рівня гендерної диспропорції.



Нагадаємо, в УЦОЯО пояснили погіршення результатів ЗНО з української мови.