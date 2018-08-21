Міносвіти розглядає можливість збільшення кількості обов’язкових предметів ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кількість обов’язкових предметів Зовнішнього незалежного оцінювання може бути збільшена. Зокрема, обов'язковим для вступників можуть зробити іспит з математики, заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на освітньому форумі в Києві 21 серпня, передає УНН.
"Якщо порівняти всі предмети ЗНО, то найбільша кількість 200-бальників ми маємо з математики – їх 46. І найбільшу кількість учнів, які мають найгірші результати, ми маємо саме з математики", - сказала міністр.
За її словами, це свідчить про те, що в Україні "чудова елітарна математична освіта, але погана математична освіта для всіх громадян".
"Я хочу сказати що можливо ми будемо розглядати (зараз це дискусія) збільшення кількості обов’язкових предметів зовнішнього незалежного оцінювання в тому числі з математики", - заявила Гриневич.
Вона додала, що такі зміни не відбудуться протягом наступного року, бо до них необхідно підготуватись.
Як повідомляв УНН, у 2018 році за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови фіксується збільшення рівня гендерної диспропорції.
Нагадаємо, в УЦОЯО пояснили погіршення результатів ЗНО з української мови.