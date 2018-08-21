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Минобразования рассматривает возможность увеличения количества обязательных предметов ВНО

Киев • УНН

 • 14262 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Количество обязательных предметов внешнего независимого оценивания может быть увеличено. В частности, обязательным для поступающих могут сделать экзамен по математике, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на образовательном форуме в Киеве 21 августа, передает УНН.

Минобразования рассматривает возможность увеличения количества обязательных предметов ВНО

"Если сравнить все предметы ВНО, то наибольшее количество 200-балльников мы имеем по математике - их 46. И наибольшее количество учащихся, имеющих худшие результаты, мы имеем именно по математике", - сказала министр.

По ее словам, это свидетельствует о том, что в Украине "замечательное элитарное математическое образование, но плохое математическое образование для всех граждан".

"Я хочу сказать, что возможно мы будем рассматривать (сейчас это дискуссия) увеличение количества обязательных предметов внешнего независимого оценивания в том числе по математике", - заявила Гриневич.

Она добавила, что такие изменения не произойдут в течение следующего года, потому что к ним необходимо подготовиться.

Как сообщал УНН, в 2018 году по итогам проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку фиксируется увеличение уровня гендерной диспропорции.

Напомним, в УЦОКО объяснили ухудшение результатов ВНО по украинскому языку.

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