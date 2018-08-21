Минобразования рассматривает возможность увеличения количества обязательных предметов ВНО

"Если сравнить все предметы ВНО, то наибольшее количество 200-балльников мы имеем по математике - их 46. И наибольшее количество учащихся, имеющих худшие результаты, мы имеем именно по математике", - сказала министр.



По ее словам, это свидетельствует о том, что в Украине "замечательное элитарное математическое образование, но плохое математическое образование для всех граждан".



"Я хочу сказать, что возможно мы будем рассматривать (сейчас это дискуссия) увеличение количества обязательных предметов внешнего независимого оценивания в том числе по математике", - заявила Гриневич.



Она добавила, что такие изменения не произойдут в течение следующего года, потому что к ним необходимо подготовиться.



Как сообщал УНН, в 2018 году по итогам проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку фиксируется увеличение уровня гендерной диспропорции.



Напомним, в УЦОКО объяснили ухудшение результатов ВНО по украинскому языку.