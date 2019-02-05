Сьогодні стартує реєстрація на ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання цього року стартує у вівторок, 5 лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу УЦОЯО.
"5 лютого розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання і триватиме до 25 березня", - повідомили у центрі.
В Україні очікують близько 332 тисяч учасників тестування, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти: це і випускники шкіл, і учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти.
У тестуваннях зможуть також взяти участь випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років.
Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів.
Нагадаємо, жителям окупованих територій спростили умови участі у ЗНО.