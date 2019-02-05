Сьогодні стартує реєстрація на ЗНО

"5 лютого розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання і триватиме до 25 березня", - повідомили у центрі.

В Україні очікують близько 332 тисяч учасників тестування, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти: це і випускники шкіл, і учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти.

У тестуваннях зможуть також взяти участь випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років.

Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів.

Нагадаємо, жителям окупованих територій спростили умови участі у ЗНО.