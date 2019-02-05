Сегодня стартует регистрация на ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания в этом году стартует во вторник, 5 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.
"5 февраля начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания и продлится до 25 марта", - сообщили в центре.
В Украине ожидают около 332 тысяч участников тестирования, которые в этом году будут завершать получение полного общего среднего образования: это и выпускники школ, и ученики (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования.
В тестировании смогут также принять участие выпускники учреждений общего и высшего образования прошлых лет.
Абитуриенты будут иметь возможность сдать тестирование максимум с четырех учебных предметов. В общем ВНО будет проходить с 11 учебных предметов.
Напомним, жителям оккупированных территорий упростили условия участия в ВНО.