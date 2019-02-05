В УЦОКО рассказали о новациях ВНО-2019

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В этом году к сдаче внешнего независимого оценивания привлекаются слушатели, студенты заведений I-II уровней аккредитации, а к некоторым категориям будет применяться адаптивный порог. Об этом заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.