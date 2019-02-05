В УЦОКО рассказали о новациях ВНО-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В этом году к сдаче внешнего независимого оценивания привлекаются слушатели, студенты заведений I-II уровней аккредитации, а к некоторым категориям будет применяться адаптивный порог. Об этом заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Новшеством этого года является то, что к сдаче теста ВНО привлекаются слушатели, студенты учреждений профтехобразования, заведений I-II уровней аккредитации. Если в прошлом году такие участники ВНО сдавали тесты по двум предметам: украинский язык и литература - то в этом - на выбор: история Украины и математика", - отметил и.о. директора УЦОКО.
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По его словам, кроме того, тесты по иностранным языкам абитуриенты будут сдавать в два дня: английский как массовый предмет в один день и остальные языки - в другой. Таким образом абитуриенты смогут сдавать тесты по нескольким языкам.
Кроме того, в этом году Центр расширил возможности доступа к образованию для лиц с особыми потребностями. Так, в этом году для незрячих абитуриентов подготовили тесты по биологии, в дополнение к украинскому языку, литературе, математике, истории Украины.
Также в этом году предусмотрели возможность проходить тест с помощью компьютерных средств воспроизведения звука.
При этом он добавил, что важной новацией нынешнего ВНО стало введение разумного тестирования относительно абитуриентов, которые получали образование неславянскими языках: румынском, молдавском, венгерском языках. При оценке их тестов будут применять адаптивный порог сложности (пониженный проходной порог).
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Напомним, регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания в этом году стартует в вторник, 5 февраля.
Как сообщал УНН, жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма упростили условия участия во ВНО.