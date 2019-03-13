Закон про освіту передбачає три моделі навчання для нацменшин

ukru
22 березня, 17:51 • 93255 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 132385 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 108856 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 108448 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 100474 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103512 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152736 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168473 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155136 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 251237 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
5 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 48115 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 78407 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 34445 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 43167 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 29953 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 167620 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 251236 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 213495 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 198171 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 164639 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 63214 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 59337 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 74403 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 55998 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 86093 перегляди
Актуальне
Закон про освіту передбачає три моделі навчання для нацменшин

Закон про освіту передбачає три моделі навчання для нацменшин

Київ • УНН

 • 11561 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Закон про повну середню освіту передбачає три моделі навчання для дітей — представників національних меншин. Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Ми не забуваємо про свої зобов’язання щодо дітей, які вчаться в школі з мовою національних меншин. Після численних консультацій і перемовин в законі про повну загальну середню освіту ми пропонуємо три моделі. Головне утвердження нашої основної моделі: не може бути громадянин України, який не володіє вільно державною мовою”, — наголосила Гриневич.

За її словами, ці три моделі відрізняються в залежності від мовних груп, які потребують різного обсягу часу для вивчення української мови, а також від мовного середовища — щоб мати більше часу для вивчення мови у разі, якщо дитина живе в іншому мовному середовищі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна досягла порозуміння у мовному питанні з усіма країнами-сусідами, окрім Угорщини

При цьому вона додала, що перша модель передбачена для корінних народів України, які проживають у мовному середовищі своєї мови, а також державної мови і не мають держави, яка б цю мову захищала і розвивала. Таким народом, перш за все, є кримські татари. Їм буде надана можливість навчання рідною мовою впродовж навчання поряд із ґрунтовним вивченням української мови і частини предметів державною мовою.

Друга модель розроблена для шкіл з мовою навчання нацменшин, мова яких належить до мов ЄС. Залежно від мовної групи і мовного середовища проживання, така форма може трохи відрізнятися, але основні принципи передбачають, що рідною мовою діти навчатимуться у початковій школі, а в з 5 класу не менше 20% предметів має викладатись українською з поступовим збільшенням цього обсягу, щоб до 9 класу не менше 40% навчання здійснювалось державною мовою, а в старшій школі — не менше 60%.

Третя модель передбачена для тих, рідна мова яких належить для однієї із українською мовної сім’ї. Вони будуть навчатись рідною мовою у початковій школі і паралельно вивчати українську, а з 5 класу не менше 80% навчання буде здійснюватись державною мовою.

При цьому вона додала, що в Берегівському районі минулого року 70% дітей не змогли скласти ЗНО з української мови взагалі.

Нагадаємо, для представників нацменшин з неслов’янських і некорінних народів цього року при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) будуть знижені прохідні бали.

Угорщина підтримує територіальну цілісність України, але слідує своїй політиці щодо нацменшин, і не буде підтримувати проведення Комісії Україна-НАТО до тих пір, поки в Україні будуть порушуватися права угорської нацменшини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,681.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.99