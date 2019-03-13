Закон про освіту передбачає три моделі навчання для нацменшин

“Ми не забуваємо про свої зобов’язання щодо дітей, які вчаться в школі з мовою національних меншин. Після численних консультацій і перемовин в законі про повну загальну середню освіту ми пропонуємо три моделі. Головне утвердження нашої основної моделі: не може бути громадянин України, який не володіє вільно державною мовою”, — наголосила Гриневич.

За її словами, ці три моделі відрізняються в залежності від мовних груп, які потребують різного обсягу часу для вивчення української мови, а також від мовного середовища — щоб мати більше часу для вивчення мови у разі, якщо дитина живе в іншому мовному середовищі.

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При цьому вона додала, що перша модель передбачена для корінних народів України, які проживають у мовному середовищі своєї мови, а також державної мови і не мають держави, яка б цю мову захищала і розвивала. Таким народом, перш за все, є кримські татари. Їм буде надана можливість навчання рідною мовою впродовж навчання поряд із ґрунтовним вивченням української мови і частини предметів державною мовою.

Друга модель розроблена для шкіл з мовою навчання нацменшин, мова яких належить до мов ЄС. Залежно від мовної групи і мовного середовища проживання, така форма може трохи відрізнятися, але основні принципи передбачають, що рідною мовою діти навчатимуться у початковій школі, а в з 5 класу не менше 20% предметів має викладатись українською з поступовим збільшенням цього обсягу, щоб до 9 класу не менше 40% навчання здійснювалось державною мовою, а в старшій школі — не менше 60%.

Третя модель передбачена для тих, рідна мова яких належить для однієї із українською мовної сім’ї. Вони будуть навчатись рідною мовою у початковій школі і паралельно вивчати українську, а з 5 класу не менше 80% навчання буде здійснюватись державною мовою.

При цьому вона додала, що в Берегівському районі минулого року 70% дітей не змогли скласти ЗНО з української мови взагалі.

Нагадаємо, для представників нацменшин з неслов’янських і некорінних народів цього року при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) будуть знижені прохідні бали.

Угорщина підтримує територіальну цілісність України, але слідує своїй політиці щодо нацменшин, і не буде підтримувати проведення Комісії Україна-НАТО до тих пір, поки в Україні будуть порушуватися права угорської нацменшини.