Закон о предоставлении гражданства защитникам Украины опубликовали в газете ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, опубликовали в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 25 июня, передает УНН.
Документ направлен на урегулирование вопроса о признании иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, находящимися на территории Украины на законных основаниях, упрощенного порядка предоставления таким лицам гражданства или выдачи таким лицам вида на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Также целью закона является защита прав и законных интересов тех иностранцев, которые защищали территориальную целостность Украины и являются гражданами государства-агрессора или других государств, которые не признают территориальную целостность Украины, в связи с чем их добровольное или принудительное возвращение в страну своей гражданской принадлежности будет нарушать их права.
Напомним, Верховная Рада приняла закон относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.