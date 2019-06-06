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Рада ухвалила закон про надання громадянства захисникам України

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати України ухвалили закон 3433 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Відповідне рішення підтримали 230 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України) спрямований на врегулювання питання щодо визнання іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України такими, що перебувають на території України на законних підставах, спрощеного порядку надання таким особам громадянства або видачі таким особам посвідки на тимчасове проживання в Україні на час участі у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Крім цього, метою законопроекту є захист прав та законних інтересів тих іноземців, які захищали територіальну цілісність України, та є громадянами держави-агресора або інших держав, що не визнають територіальну цілісність України, у зв'язку із чим їх добровільне або примусове повернення до країни своєї громадянської належності порушуватиме їхні права.

Нагадаємо, у травні п'ятий президент Петро Порошенко надав колишньому депутату Держдуми РФ Іллі Пономарьову українське громадянство.

Як повідомляв УНН, у своїй промові в день інавгурації Президент України Володимир Зеленський пообіцяв всім українцям, хто готовий допомагати Україні, громадянство.

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