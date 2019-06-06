Рада ухвалила закон про надання громадянства захисникам України

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України) спрямований на врегулювання питання щодо визнання іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України такими, що перебувають на території України на законних підставах, спрощеного порядку надання таким особам громадянства або видачі таким особам посвідки на тимчасове проживання в Україні на час участі у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Крім цього, метою законопроекту є захист прав та законних інтересів тих іноземців, які захищали територіальну цілісність України, та є громадянами держави-агресора або інших держав, що не визнають територіальну цілісність України, у зв'язку із чим їх добровільне або примусове повернення до країни своєї громадянської належності порушуватиме їхні права.

Нагадаємо, у травні п'ятий президент Петро Порошенко надав колишньому депутату Держдуми РФ Іллі Пономарьову українське громадянство.

Як повідомляв УНН, у своїй промові в день інавгурації Президент України Володимир Зеленський пообіцяв всім українцям, хто готовий допомагати Україні, громадянство.