Рада приняла закон о предоставлении гражданства защитникам Украины

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 5543 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 29288 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113731 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109059 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136286 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144051 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129993 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Рада приняла закон о предоставлении гражданства защитникам Украины

Рада приняла закон о предоставлении гражданства защитникам Украины

Киев  •  УНН

 • 15688 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины приняли закон 3433 относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины) направлен на урегулирование вопроса о признании иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины находящимися на территории Украины на законных основаниях, упрощенного порядка предоставления таким лицам гражданства или выдачи таким лицам временного вида на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Кроме этого, целью законопроекта является защита прав и законных интересов тех иностранцев, которые защищали территориальную целостность Украины и являются гражданами государства-агрессора или других государств, которые не признают территориальную целостность Украины, в связи с чем их добровольное или принудительное возвращение в страну своей гражданской принадлежности будет нарушать их права.

Напомним, в мае пятый президент Петр Порошенко предоставил бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву украинское гражданство.

Как сообщал УНН, в своей речи в день инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, кто готов помогать Украине, гражданство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

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