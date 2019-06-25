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Закон про надання громадянства захисникам України опублікували у газеті ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, опублікували у газеті Верховної Ради "Голос України" від 25 червня, передає УНН.

Закон про надання громадянства захисникам України опублікували у газеті ВР

Документ спрямований на врегулювання питання щодо визнання іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України такими, що перебувають на території України на законних підставах, спрощеного порядку надання таким особам громадянства або видачі таким особам посвідки на тимчасове проживання в Україні на час участі у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Також метою закону є захист прав та законних інтересів тих іноземців, які захищали територіальну цілісність України, та є громадянами держави-агресора або інших держав, що не визнають територіальну цілісність України, у зв'язку з чим їх добровільне або примусове повернення до країни своєї громадянської належності порушуватиме їхні права.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Відповідне рішення підтримали 230 народних депутатів.

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