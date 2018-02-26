Закон об антикоррупционном суде может быть принят в первом чтении на этой неделе - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Закон об антикоррупционном суде может быть принят в первом чтении на этой неделе. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает УНН.
“Считаю, что для Украины критически важным является вопрос создания антикоррупционного суда. Завтра первым же вопросом будет формирование повестки дня на эту сессию и там, среди вопросов, которые включаются в повестку дня, является и создание антикоррупционного суда. Если даже произойдет чудо и не проголосуют за повестку дня, я буду отдельным вопросам выносить включения в повестку дня вопрос о антикоррупционного суда”, — сказал он.
Он отметил, что это разблокирует возможность для работы профильного комитета.
“У нас день комитетов в среду. Поэтому я, пользуясь полномочиями председателя ВР, в тот самый момент как законопроект будет включен в повестку дня сессии, дам поручение профильному комитету безотлагательно рассмотреть законопроект о Высшем антикоррупционный суд. И если мы в среду получим решение комитета, у нас появляется возможность даже в четверг отдельным голосованием поставить его на рассмотрение и проголосовать в первом чтении”, — сказал А. Парубий.
Также, по его словам, между первым и вторым чтением будет три недели на протяжении которых парламентарии смогут поправки к данному законопроекту.
“Но у нас есть все необходимые предпосылки, чтобы в начале мая закон о Высшем антикоррупционный суд было принято, соблюдая все предусмотренные регламентом процедур”, — подчеркнул он.
Напомним, начало кампании досрочных парламентских выборов парализует страну в год и такая идея в период вооруженной агрессии является вредной. Такое мнение в эфире программы “Свобода слова” высказал спикер ВР Андрей Парубий.