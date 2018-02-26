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Закон про антикорупційний суд може бути прийнятий у першому читанні цього тижня – Парубій

Закон про антикорупційний суд може бути прийнятий у першому читанні цього тижня – Парубій

Київ • УНН

 • 6037 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Закон про антикорупційний суд може бути прийнятий у першому читанні цього тижня. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив спікер парламенту Андрій Парубій, повідомляє УНН.

“Вважаю для України критично важливим є питання створення антикорупційного суду. Завтра першим же питанням буде формування порядку денного на цю сесію і там, серед питань, які включаються в порядок денний, є і створення антикорупційного суду. Якщо навіть станеться чудо і не проголосують за порядок денний, я буду окремим питанням виносити включення до порядку денного питання щодо антикорупційного суду”, — сказав він.

Він зазначив, що це розблоковує можливість для роботи профільного комітету.

“У нас день комітетів у середу. Тому я, користуючись повноваженнями голови ВР, в той самий момент як законопроект буде включений до порядку денного сесії, дам доручення профільному комітету невідкладно розглянути законопроект про Вищий антикорупційний суд. І якщо ми в середу отримаємо рішення комітету, у нас з’являється можливість навіть у четвер окремим голосуванням поставити його на розгляд і проголосувати у першому читанні”, — сказав А. Парубій.

Також, за його словами, між першим та другим читанням буде три тижні впродовж яких парламентарі зможуть поправки до даного законопроекту.

“Але у нас є всі необхідні передумови, щоб до початку травня закон про Вищий антикорупційний суд було ухвалено, дотримуючись усіх передбачених регламентом процедур”, — наголосив він.

Нагадаємо, початок кампанії дочасних парламентських виборів спаралізує країну на рік і така ідея у період збройної агресії є шкідливою. Таку думку в ефірі програми “Свобода слова” висловив спікер ВР Андрій Парубій.

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