Призывал поддержать войну рф: будут судить оккупационного муфтия мусульман Крыма

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«Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении оккупационного главы Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополя», - говорится в сообщении.

Детали

Специальным досудебным расследованием установлено, что в прошлом году обвиняемый начал активно призывать крымскотатарское население полуострова поддерживать действия врага.

«Выступая в ряде пропагандистских СМИ, так называемый муфтий мусульман Крыма оправдывал оккупацию, транслировал «идеи русского мира» и положительно высказывался о вооруженной агрессии рф на территории Украины. Кроме того, обвиняемый призывал проявлять уважение к русскому языку и культуре ради баланса межнациональных отношений», - отмечается в сообщении.

Прокуратура сообщает, что при этом он осуждал представителей крымскотатарского народа, которые выступают против оккупации украинского полуострова, а также вынужденно покинули Крым после 2014 года и переехали на материковую часть Украины.

За свои «старания», оккупационными властями рф в Крыму, муфтий был награжден медалью «За доблестный труд» и орденом «За верность долгу», указали в прокуратуре.

«Действия обвиняемого квалифицированы как оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины) и коллаборационная деятельность (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Дополнение

Оккупационному муфтию мусульман Крыма, который призвал крымских татар поддержать войну рф, ранее сообщили о подозрении.