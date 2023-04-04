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Закликав підтримати війну рф: судитимуть окупаційного муфтія мусульман Криму

Закликав підтримати війну рф: судитимуть окупаційного муфтія мусульман Криму

Київ • УНН

 • 748998 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо окупаційного голови Духовного управління мусульман Криму та міста Севастополя Еміралі Аблаєва, який закликав кримських татар підтримати війну рф. Про це повідомляє прокуратура АР Крим та міста Севастополя, передає УНН.

Цитата

«Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно окупаційного голови Духовного управління мусульман Криму та міста Севастополя», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що минулого року обвинувачений почав активно закликати кримськотатарське населення півострова підтримувати дії ворога.

«Виступаючи у ряді пропагандистських ЗМІ, так званий муфтій мусульман Криму виправдовував окупацію, транслював «ідеї руського міра» та позитивно висловлювався щодо збройної агресії рф на території України. Окрім того, обвинувачений закликав проявляти повагу до російської мови та культури заради балансу міжнаціональних відносин», - зазначається в повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що при цьому він засуджував представників кримськотатарського народу, які виступають проти окупації українського півострова, а також вимушено залишили Крим після 2014 року та переїхали на материкову частину України.

За свої «старання», окупаційною владою рф в Криму, муфтій був нагороджений медаллю «За доблестный труд» та орденом «За верность долгу», вказали у прокуратурі.

«Дії обвинуваченого кваліфіковано як виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України) та колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Окупаційному муфтію мусульман Криму, який закликав кримських татар підтримати війну рф, ранішпе повідомили про підозру.

Українські Національні Новини

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