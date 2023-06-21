Призывал к свержению власти и поддержке "освободителей": на Ивано-Франковщине осудили 49-летнего дончанина

Детали

Осужденный 49-летний дончанин, чью вину доказали прокуроры в суде, с начала полномасштабного вторжения рф поддерживал действия страны-агрессора. Он неоднократно размещал на своей странице в соцсети антиукраинские публикации, поддерживал так называемую "спецоперацию" и возвеличивал российских военных. Мужчина призвал украинцев присоединиться к россии, освободившись силовым путем от "преступной власти и фашистов". Захваченные оккупантами города называл освобожденными и превозносил погибших российских военных как героев, которых "новороссия будет помнить" за защиту народа от "нацистской хунты".

Мужчину задержали сотрудники СБУ в декабре прошлого года. По публичному обвинению прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры суд вынес агитатору обвинительный приговор за призывы к насильственному свержению конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и распространение материалов с признанием правомерной вооруженной агрессии рф и глорификацию ее участников.

Мужчину лишили свободы на 7 лет с конфискацией имущества.

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